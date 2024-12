Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione

Quote vincente Serie B aggiornate: i favoriti secondo i bookies

Al termine del sedicesimo turno, i bookmakers hanno aggiornato lecon ilche viene considerato dai maggiori operatori come il principale candidato alla promozione diretta in A. Prima di visionare l'intera lavagna quote, ecco un confronto tra tre differenti bookies sulla possibilità di vittoria del campionato cadetto da parte dei 'neroverdi':

Abbiamo confrontato le quote vincente Serie B aggiornate di tre differenti operatori ed è emerso che tutti sono concordi nel ritenere il Sassuolo come favorito assoluto alla promozione diretta, seguito a 'distanza di sicurezza' da Pisa e Spezia. Appare più complicata l'impresa per tutte le altre compagini della serie cadetta tra cui Cremonese, Bari e Palermo.



In seguito analizzeremo dettagliatamente le quote Serie B sulla promozione alla massima divisione italiana. Prima però, ecco alcuni approfondimenti che potrebbero interessare i nostri lettori:

● ● ●

Quote Serie B 2024, le scommesse sulla promozione

● ● ●

Scommesse sulla Serie B: dove piazzare le puntate in sicurezza?

Per facilitarvi nella ricerca del bookmaker adatto per le vostre puntate sulla Serie B, abbiamo redatto una lista di operatori che si sono distinti per numero di mercati sulla serie cadetta, bonus scommesse , sicurezza e disponibilità degli strumenti per favorire il gioco responsabile Oltre alle quote antepost, i bookies citati offrono un ampio ventaglio di mercati pre-match sulla Serie B con diverse tipologie di giocate disponibili tra cui le quote Multigol e le scommesse sui tiri in porta

● ● ●

Pronostico sul vincitore della Serie B: il parere dell'esperto

A mio avviso, il Sassuolo vincerà agevolmente la Serie B 2024 2025. Oltre a disporre di una rosa di qualità superiore alle avversarie, i 'neroverdi' sono dotati anche dell'esperienza necessaria per superare i momenti più complicati della stagione. Andrea Stefanetti

Abbiamo chiesto al nostro esperto un parere sulla possibile vincitore della serie cadetta italiana. Ecco la sua risposta:

● ● ●

FAQ scommesse sulla Serie B

Dove trovare le migliori quote sulla Serie B?

Dalla nostra analisi è emerso che sono numerosi gli operatori che offrono quote competitive sulla serie cadetta. Tra tutti spiccano Snai, Sisal, Goldbet, Lottomatica e Betsson, che si distinguono per il ricco palinsesto e per la sicurezza delle proprie piattaforma. Tuttavia esistono anche nuovi siti scommesse che offrono quote interessanti sulla competizione.

Chi è il favorito nelle quote vincitore Serie B?

Il Sassuolo è la squadra favorita alla vittoria del campionato di Serie B 2024-25. I 'neroverdi' dispongono di una rosa di qualità e stanno ben figurando in questa prima parte di stagione.

Esistono le quote sui marcatori sulla Serie B?

Sì, vi sono diversi bookies che offrono la possibilità di puntare sui singoli marcatori dei match di Serie B o anche sulle quote antepost sul migliore cannoniere della competizione.

Esistono dei bookmakers che offrono bonus sulla Serie B o promo ricorrenti?

Sì vi sono alcuni operatori che possono mettere a disposizione dei propri utenti dei bonus o delle promo ricorrenti utilizzabili sulle partite della divisione cadetta italiana. Ad esempio vi possono essere bookies che offrono promo sul rimborso della prima giocata effettuata tramite app scommesse o freebet.