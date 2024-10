I nostri esperti sono pronti ad aiutarvi con la dritta del giorno di Calciomercato. Oggi, 21 ottobre, vi presentiamo un pronostico focalizzato sulla Serie A. In particolare, analizzeremo nel dettaglio il match tra Verona e Monza.

La dritta del giorno 21 ottobre

Come anticipato, oggi punteremo su un match della Serie A per trovare l'ottava cassa nelle ultime dodici giocate. Prima di entrare nel vivo delle motivazioni che ci hanno portato a scegliere la sfida tra Verona e Monza, ecco il nostro consiglio per la partita:

Nelle ultime quattro partite del Verona si è sempre verificato il segno Goal Si;

In 5 degli ultimi 6 match ufficiali del Monza hanno segnato entrambe le squadre;

2 degli ultimi 3 precedenti si sono conclusi con Goal Si;

Mi aspetto una sfida che mette già in palio punti importanti per lotta salvezza e dove le due squadre si affronteranno a viso aperto.

Dove giocare la dritta del giorno di Calciomercato

I nostri suggerimenti per il pronostico del giorno sono confrontati tra cinque diversi operatori, selezionati per la vasta offerta del loro palinsesto, i generosi bonus scommesse di benvenuto, le quote competitive e l'affidabilità delle loro piattaforme sicure, tutte con licenza ADM.

Il bilancio della dritta del giorno

Consiglio del giorno Quota più alta Risultato 21/10- Verona-Monza: Goal Sì 1.90 ? 20/10 No Bet 19/10- Milan-Udinese: Multigol 2-4 1.54 (1-0) ❌ 18/10- Dortmund-St. Pauli: 1 + Ov 2,5 1.73 (2-1) ✅ 17/10- Bayern-Paris: 1 T/T 1.50 (109-107) ✅ 16/10- Barcellona-Monaco: 1 T/T 1.60 (86-71) ✅ 15/10- Scozia-Portogallo: 2 1.56 (0-0) ❌ 14/10- Germania-Olanda: Goal Si 1.53 (1-0) ❌ 13/10 No Bet 12/10 - Polonia-Portogallo: X2+MG 2-5 1.55 (1-3) ✅ 11/10 - Ungheria-Orlanda: Over 2,5 1.80 (1-1) ❌ 10/10 - Italia-Belgio: Goal Si 1.85 (2-2) ✅ 9/10 - Valerenga-Juventus Donne: 2 1.58 (0-1) ✅ 8/10 - Celtic-Twente Donne: 2 1.75 (0-2) ✅

. È importante ricordare che i nostri consigli non garantiscono vincite sicure, ma ogni pronostico è frutto di un'analisi approfondita che può aumentare le probabilità di successo. Nella tabella qui sotto, troverete i risultati delle nostre dritte aggiornati giorno per giorno:Se siete interessati a visionare ulteriori nostri consigli, si consiglia di visitare la pagina schedine pronte oggi e domani , per scoprire le multiple dei nostri esperti sulle partite delle prossime 48 ore.

Domande sulla Dritta del Giorno di Calciomercato

Cos'è la dritta del giorno?

La dritta del giorno è un pronostico giornaliero offerto dai nostri esperti su un esito sportivo che presenti una quota che varia da 1.40 a 2.50.

Su quali sport può essere incentrata la Dritta del giorno di Calciomercato?

La nostra dritta del giorno può essere incentrata su eventi di calcio, tennis, basket e pallavolo.

Quali sono i migliori bookmakers per seguire la Dritta?

Per il mese in corso, i bookmakers di riferimento per i nostri pronostici sono Snai, Betsson, Lottomatica, Goldbet e Sisal, scelti per il loro ampio palinsesto e le quote competitive. Tuttavia, non escludiamo la possibilità di considerare altri operatori nei prossimi mesi, in base a nuove analisi e condizioni di mercato.