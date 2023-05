L'Atalanta arriverà a Salerno, intorno alle 18 di questa sera, in piena emergenza. Mancheranno infatti ben sette giocatori alla rosa corta di titolari a disposizione di mister Gasperini, che dovrà fare a meno di Palomino, Hateboer, Ruggeri, Maehle, Boga, Lookman e Vorlicky.



Anche se ha recuperato in extremis Højlund, la novità tattica per sopperire all'assenza di tre esterni potrebbe essere la difesa a quattro: in questo caso de Roon può arretrare in retroguardia, Ederson, Pasalic e Koopmeiners rinfoltire la trequarti dietro al tridente Soppy, largo a destra, Højlund, centrale, e Zapata o Muriel larghi a sinistra.