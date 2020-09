All'esordio in campionato, oggi alle 15 all'Olimpico contro il Torino, l'Atalanta ha gli occhi addosso delle Big di Serie A. La formazione di mister Gian Piero Gasperini, che alla quinta stagione alla guida dell'Atalanta si candida al ruolo di anti Pirlo, è chiamata a ripetere quanto fatto negli ultimi campionati.



SUTALO PRONTO- Se in difesa gli uomini del tecnico di Grugliasco sono contati, con Sutalo chiamato a prendere il posto di Palomino davanti a Sportiello e a fianco di Caldara e Toloi, non si può dire la stessa cosa in attacco. Con Josip Ilicic e Aleksey Miranchuk ancora fuori dai giochi, il reparto avanzato resta un'incognita.



ALTERNATIVA A- Duvan Zapata, che nonostante la tardiva preparazione post-quarantena sta benissimo a detta del mister, potrebbe partire titolare a fianco del connazionale Luis Muriel, entrambi supportati dal capitano Papu Gomez, alla sua 200esima presenza in A con l'Atalanta.



ALTERNATIVA B- Ma visti i centri letali del numero 9 nerazzurro dalla panchina, a partire titolare in avanti potrebbe essere Ruslan Malinovskyi, abile sia nella mediana che negli inserimenti da trequartista. Già nota invece la disposizione del centrocampo, con gli intoccabili Hateboer-de Roon-Freuler-Gosens.