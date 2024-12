Atalanta, esami per Retegui: c'è lesione, l'esito e i tempi di recupero

Getty Images

Durante il match vinto per 3-1 contro l’Empoli domenica scorsa,ha dovuto lasciare il campo nel primo tempo a causa di un problema fisico. Nella giornata di oggi, l'attaccante dell'e della Nazionale si è sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità dello stop.Gli accertamenti a cui si è sottoposto nelle ultime ore hanno rivelato una lesione di primo grado al muscolo retto femorale della gamba sinistra. Il recupero stimato varia tra i quindici e i venti giorni, il che renderà inevitabile la sua assenza sia contro la Lazio sia nella semifinale di Supercoppa Italiana con l’Inter.

L’attaccante italo-argentino potrebbe tornare a disposizione per la sfida di campionato contro l’Udinese l’11 gennaio, anche se non è escluso che il rientro venga posticipato alle gare successive contro Juventus (14 gennaio) e Napoli (18 gennaio). Lo staff medico di Gasperini ha come priorità recuperarlo completamente in vista dei due big match, fondamentali nella corsa al titolo. Non verrà dunque corso alcun rischio anticipando i tempi.