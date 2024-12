Atalantamania: dal Natale di De Ketelaere ai nuovi obiettivi della capolista

Getty Images

sta vivendo il suo momento magico con l'Atalanta prima in classifica. Anche e soprattutto per merito suo, che con, ha trovato la zampata vincente con un bel gol a quattro minuti dal termine., che lui ha però già dimenticato.L'Atalanta è una macchina da gol che funziona alla perfezione grazie all'equilibrio delle parti.. Se De Roon, che finora le aveva giocate tutte, è squalificato, ecco Pasalic. Se Retegui si infortuna, ecco Zaniolo. Se Lookman è meno in serata ecco De Ketelaere. La rosa lunga e di qualità permette a Gasperini continui cambi di posizione e di gioco che sorprendono gli avversari.

"La salvezza prima di tutto", chiedono sempre i Percassi, ma adesso che è arrivata prima di Natale, un record dei record della storia nerazzurra come quello delle undici vittorie di fila in campionato, gli obiettivi per forza di cose dovranno cambiare a cavallo dell'anno nuovo. Da prima della classe, in vetta a quota 40, l'Atalanta punta al titolo di campione d'inverno. E poisabato l'Atalanta sarà all'Olimpico per lo scontro diretto con la Lazio. Un'altra prova da superare.