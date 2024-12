I NUMERI DI VLAHOVIC

Detto dell'esordio in Serie A con assist, lo score di Vlahovic in stagione, tra A (2 presenze totali), C (16 presenze) e Coppa Italia di categoria (2) parla di 15 reti e 5 assist in 20 partite. 15+5, fa una media tonda tonda di una partecipazione al gol ogni volta che scende in campo. Sono numeri che vanno rapportati per la loro stragrande maggioranza alla terza divisione italiana, ma che proprio perché sono registrati tra i professionisti e non in un campionato Primavera, rendono il profilo di Vlahovic estremamente interessante.