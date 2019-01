Marca riporta alcune dichiarazioni del centrocampista dell'Atletico Madrid Koke, che ha parlato così del compagno di squadra Diego Godin, che l'Inter ha scelto come parametro zero di lusso per la prossima stagione: "Immagino che Diego vorrà restare. Lui e il club devono parlare, e sono sicuro che troveranno un accordo. Siamo abituati al fatto che ogni anno altri club vogliano i nostri giocatori, poi dipende dalla volontà di ognuno, se vogliono rimanere qui o meno".