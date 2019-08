Al Thani, presidente del Malaga ha parlato in un'intervista a Marca dei comportamenti scorretti di altre squadre durante il mercato. In particolare, il numero uno del club spagnolo ha lanciato un attacco frontale alla Lazio, colpevole di aver prelevato Jony a prezzo di saldo: ''Ci sono club che vogliono approfittare della situazione in cui ci troviamo e presentare offerte di m***a per i nostri giocatori. Non lo permetterò. Il caso di Jony è nelle mani dei nostri avvocati, che stanno riguardando tutti i contratti. Noi abbiamo parlato con il giocatore e con la Lazio ma loro, unilateralmente, hanno interrotto il suo contratto con il Malaga. Per questo non gli daremo il transfer. Non sarà permesso alla Lazio di pagarci solo due milioni, vogliamo i 12 previsti dalla sua clausola. Non ci hanno rispettato''.