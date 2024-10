Perché il Genoa può accelerare per Balotelli: il punto

Non è un gran momento per il Genoa di Alberto Gilardino, che ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato ritrovandosi in piena zona retrocessione dopo le prime otto giornate di campionato. Una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte, oltre all'eliminazione dalla Coppa Italia perdendo il derby contro la Sampdoria. L'unico successo in Serie A è arrivato con un gol di Andrea Pinamonti,, Pinamonti è il capocannoniere della squadra con 3 reti ma Gilardino dovrà trovare una soluzione per sbloccare la squadra in zona offensiva.

- Una soluzione potrebbe arrivare dal mercato degli svincolati, dove c'è quel Mario Balotelli che da tempo è diventata un'idea in casa Genoa.. La dirigenza e lo staff tecnico stanno valutando se affondare definitivamente il colpo per l'attaccante, l'allungarsi dei tempi di recupero di Vitinha potrebbero spingere il Genoa a chiudere l'arrivo di Balo.

- Scaduto il suo contratto con i turchi dell'Adana Demirspor a giugno scorso, Balotelli è rimasto senza squadra ma. Il motivo è legato a una scelta di vita, a 34 anni non vuole allontanarsi da casa e rimanere lontano dalla famiglia; per questo l'opzione Genoa per lui sarebbe l'ideale, un ritorno ad alti livelli con il supporto di chi gli vuole bene.