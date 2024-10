Come può cambiare l’attacco del Genoa con Balotelli

Getty Images

Mario Balotelli è la grande suggestione del Genoa per l’attacco. Nonostante il mercato trasferimenti chiuso il giocatore è libero di firmare con un nuovo club perché svincolato: ha tempo fino al 12 dicembre, poi le società non potranno più prendere giocatori dalla lista gratuita fino alla prossima finestra. Dopo l’infortunio di Duvan Zapata - lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco mediale e del menisco laterale, stagione finita -, e in queste settimane la società sta portando avanti dei dialoghi con l’agente del giocatore.

- Mario ha voglia di tornare in pista e vuole farlo ad alti livelli, da quando ha finito il suo contratto con l’Adana Demirspor si è sempre allenato da solo per rimanere in forma, a 34 anni è convinto di poter essere ancora protagonista in Serie A. Se dovesse andare al Genoa avrebbe bisogno di tempo per ritrovare il ritmo partita e i 90 minuti nelle gambe, inizialmente lì davanti potrebbe essere la prima alternativa ama non è escluso che alla lunga possano anche giocare insieme. Gli altri attaccanti del Genoa sono(infortunato) ed, oltre ae Accornero che hanno trovato meno spazio. Inoltre, come giocatore offensivo il Genoa ha preso un altro svincolato: l’ex Cagliariha firmato un contratto fino a giugno.

- Da quando è scaduto il suo contratto con l’Adana sul tavolo di Balotelli sono arrivate tante offerte. Tantissime. Tutte dall’estero. O quasi.. Una scelta di vita, con l’aspetto economico che passa in secondo piano. Piuttosto sto fermo, ha pensato Balo. Ora può essere arrivata l’occasione per rientrare dalla porta principale: Balotelli di nuovo in Serie A, il Genoa ci pensa.