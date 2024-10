Genoa, Vitinha ancora ko: si allungano i tempi di recupero

Getty Images

Brutte notizie per il Genoa, che deve fare i conti con un nuovo stop in attacco. Già in emergenza lì davanti, i rossoblù perdonoper altri 40 giorni.: il classe 2000 potrebbe tornare in campo non prima della fine di novembre; più probabilmente Gilardino l'avrà di nuovo a disposizione i primi giorni di dicembre.- Con 7 gol fatti da inizio stagione, il Genoa ha il quarto peggior attacco del campionato, solo tre squadre hanno fatto meno gol dei rossoblù: Empoli (6), Venezia (5), Lecce (3). Un problema che andrà risolto al più presto per un reparto che non può contare solo sui gol di Pinamonti: al momento l'attaccante cresciuto nell'Inter è il capocannoniere della squadra con tre reti delle quali due nell'ultima giornata contro il Bologna. Oltre a lui, e senza Vitinha a disposizione, Gila può contare solo sue sui giovani Accornero ed(gol con l'Atalanta e assist col Bologna).

- L'emergenza dei rossoblù in attacco tiene ancora in piedi la pista Balotelli per il Genoa. L'attaccante 34enne è svincolato e in cerca di una nuova squadra, i contatti tra le parti stanno andando avanti da settimane ma la situazione è ancora ferma perché per il ritorno di Mario in Serie A manca ancora l'ok dello staff tecnico.. L'infortunio di Vitinha potrebbe convincere anche i più scettici nel Genoa a chiudere per Balotelli: Mario aspetta il ritorno in Serie A, il Genoa può diventare la piazza giusta per ripartire.