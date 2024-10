Genoa, la smentita di Blazquez: "Pallotta? Nulla di vero".

Neppure il tempo di fare uscire i primi rumors circa la A gettare acqua sul fuoco di un'eventuale trattativa che da molti indizi pare invece essere reale, ci ha pensato l'amministratore delegato del Grifone,. Interpellato a tal proposito da Il Secolo XIX, il plenipotenziario rossoblù riguardo al possibile interesse da parte dell'ex presidente della Roma ha dichiarato lapidario:

Una presa di posizione secca e decisa, che tuttavia potrebbe essere in realtà una semplice dichiarazione di facciata per preservare una trattativa per la cessione del club da parte della 777 Partners che a breve dovrebbe entrare nel vivo, se non con Pallotta quantomeno con altri soggetti.