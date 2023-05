La Uefa ha annunciato l'arbitro della semifinale di ritorno di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma, in programma giovedì 18 maggio alle 21. Alla "BayArena", il direttore di gara sarà lo sloveno Slavko Vinčić. Si tratta di un fresco ritorno, visto che ha condotto anche la sfida contro il Salisburgo del 23 febbraio, all'Olimpico. In quel caso il match vide uscire vincitori i giallorossi con un secco 2-0, firmato da Belotti e Dybala. Lo sloveno sarà coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Il quarto uomo è Irfan Peljto, mentre in sala Var ci saranno Nejc Kajtazovic e come Avar Matej Jug.