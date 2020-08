Una stagione in crescendo, chiusa da protagonista.Maldini e Massara sono sempre stati chiari e diretti, il centrocampista algerino arrivato dall'Empoli la scorsa estate per 16 milioni di euro non si tocca, non è in vendita, per lui non verranno ascoltate offerte. Proposte ufficiali in realtà non ne sono mai arrivate,. Il ragazzo passato dall'Arsenal è considerato fondamentale da Pioli, qualità e soprattutto personalità al servizio di un Milan che quest'anno punta alla Champions League.La posizione è questa e non è destinata a cambiare,. Il Milan è pronto a investire 10 milioni per il prestito con diritto di riscatto tra i 20 e i 25, per un investimento totale possibile che supera i 30 milioni, una scelta importante che non richiede però una cessione, un sacrificioBakayoko e Tonali oltre a Kessie e Bennacer. Il piano c'è, ora bisogna metterlo in atto.Bennacer resterà al Milan almeno fino all'estate 2021, tra un anno si vedrà.senza sedersi intorno a un tavolo a trattare. Ma per quest'anno sono da escludere sorprese.