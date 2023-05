Dopo sei mesi oggi Marko Arnautovic è tornato a segnare in occasione di Cremonese-Bologna. La punta dei felsinei è raggiante al 90': "Dopo 4 mesi fuori sto cominciando a tornare a giocare da titolare, ma la cosa più importante è che siamo riusciti a vincere - le sue parole a Dazn -. Sto migliorando giorno dopo giorno, ma dopo tanti mesi d’inattività non è facile. Noi rispettiamo tutti, abbiamo perso qualche punto in casa, siamo molto contenti: in Serie A non ci sono squadre piccole. Io voglio sempre giocare e aiutare la squadra. Provo a fare sempre il meglio, adesso vediamo contro il Napoli: ci restano due gare difficili. Darà tutto per la squadra".