Bologna-Fiorentina, LIVE dalle 15

Bologna-Fiorentina 0-0(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All.: Italiano(4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All.: Palladino: Michael Fabbri della sezione di Ravennatra due squadre in un momento di forma davvero positivo: ilviene dal pari con rimpianti sul campo della Juventus dell’ex Thiago Motta e dall'ottimo pareggio sul campo del Benfica in Champions League (primo punto esterno nella competizione), mentre laè reduce da otto vittorie consecutive in Serie A e in Conference League ha passeggiato 7-0 sul Lask Linz, facendo anche riposare diversi titolari.