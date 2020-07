Bologna-Lecce: 3-2



Skorupski 5.5: a fine primo tempo, si scontra con Dijks e commette l’errore in uscita che di fatto regala il gol agli avversari. Si rifà con un’ottima parata su Falco nella seconda frazione di gioco ma poi prende il secondo gol proprio da lui.



Mbaye 6: grande lavoratore, dà una mano in entrambi le fasi e fa quello che gli chiede l’allenatore. Non spreca.



Danilo 6: da vero leader non smette mai di spronare i compagni ma anche oggi il Bologna prende gol, lui però di fatto non c’entra in nessuno dei due.



Denswil 6: l’olandese comincia bene mantenendo alta la concentrazione per 45 minuti ma ha un calo evidente nel secondo tempo.



Dijks 5.5: dà del filo da torcere contribuendo in buona parte alla fase offensiva ma poi ci mette del suo in occasione del gol dei giallorossi.



(dal 12’ s.t. Krejci 6: ci mette del suo sul gol subito da Falco ma poi salva un altro gol già fatto).



Svanberg 6.5: cresce di partita dopo partita, la coppia con Medel funziona. Preciso e determinato fino alla sostituzione.



(dall’11’ s.t. Poli 6: mantiene inalterato l’equilibrio del centrocampo).



Medel 6: affidabile e attento, il centrocampo non lascia passare e lui come sempre contrasta al senza paura gli avversari.



Skov Olsen 6: sembra soffrire un po’ le condizioni climatiche, il caldo non gli permette di correre come vorrebbe. Con un po’ di grinta in più farebbe la differenza.



(dal 12’ s.t. Orsolini 6.5: fornisce l’assist e torna a farsi notare).



Soriano 7: trova il gol e come sempre c’è del suo nelle giocate pericolose del Bologna. Prestazione di livello, sa bene quello che fa.



(dal 35’ s.t. Santander: s.v.)



Barrow 8: imprendibile, fa quel che vuole della difesa giallorossa dando vita ad ottime giocate. Prende un palo clamoroso, fornisce entrambi gli assist dei gol e segna il gol della vittoria.



Palacio 6.5: decide subito l’andamento del match segnando un gol dopo due minuti, la sua qualità oggi è in evidenza. Peccato per il giallo e quella palla rinviata che porta al gol del Lecce.



(dal 24’ s.t. Sansone 6: senza infamia e senza lode).





All. Mihajlovic 6: il Bologna vince ma soffrendo, dopo due gol fatti nei primi cinque minuti. Resta il rammarico per il record negativo raggiunto, quello di 31 gare di fila subendo gol.