Georgios Kyriakopoulos è l'ultimo nuovo acquisto in casa Bologna. Il direttore sportivo Giovanni Sartori lo ha così introdotto, nelle parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “La scelta su di lui è ricaduta anche per la sua duttilità, avendo fatto anche l’ala: è anche un uomo assist, secondo solo a Theo Hernandez in questa statistica. Trattativa molto lunga, prestito con diritto di riscatto e a fine anno spero di tenerlo con noi”