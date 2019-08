Torna in campo la Bundesliga, con le ultime due partite della prima giornata. In campo alle 15.30 l'Eintracht di Rebic, obiettivo di mercato dell'Inter, opposto all'Hoffenheim. Il club di Francoforte ha perso Jovic e Haller, ma conferma l'allenatore Hutter e la vocazione offensiva. L'Hoffenheim invece ha salutato Nagelsmann, passato al Lipsia, ora in panchina c'è Alfred Schreuder, lo scorso anno assistente di Ten Hag all'Ajax. Alle 18 sarà il turno proprio del Lipsia, ospite dell'Union Berlino, all'esordio in Bundesliga: sarà la 56esima squadra a giocare nel massimo campionato tedesco.