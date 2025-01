Calciomercato, due settimane alle fine: dal dopo-Kvara a Frattesi e Cambiaso, 10 trattative da sbloccare

L'ATTACCANTE DEL MILAN

L'affare Walker col Manchester City, che nega la possibilità di un affondo per Marcus Rashford lascia aperto un caso importantissimo per il Milano ovvero quello del rinforzo nel reparto d'attacco che da tempo la società rossonera sta provando a portare a Milano. Gimenez del Feyenoord resta una pista concreta, Joao Felix un po' meno per costi e cifre, Trincao (più esterno che punta) è stato messo in stand by e la sensazione finale resta ancora quella della necessità di un'uscita, con Okafor e Jovic in cima alla lista, prima di un all in per un acquisto.