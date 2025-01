Kolo Muani-Juventus, in 24 ore può arrivare il via libera. La strategia del PSG

Si aspetta. Perché non si può fare altro., ma è qualcosa che necessita di tempo. Ancora un po', ancora un giorno. Il PSG è stato impegnato fino a ieri con il match esterno contro il Lens,Al momento, l'unica pista percorribile sembra quella del giovane italiano, prestato al Besiktas e in attesa dei capire il suo futuro. Il Paris pensa di riportarlo a casa e attende l'okay di tutte le parti in causa, specialmente quella del ragazzo, che vorrebbe andare a giocare con un forte desiderio di rientrare in Serie A.

Ecco, quanto tempo servirà?, dando il definitivo place per la firma sul contratto dell'ex Eintracht. E' un incastro necessario, e si sta lavorando per accelerare tutti i tempi delle persone coinvolte. Di fatto, 24 ore e potrebbe risolversi tutto, così da consegnare almeno per il Napoli il giocatore a Thiago Motta. Curiosità: il mister l'avrebbe impiegato probabilmente dal primo minuto se fosse arrivata la pratica finale. E invece niente, sarà per la prossima. E sarà probabilmente al Maradona...