La trasmissione di Rai Tre Report, che è andata in onda qualche giorno fa con uno speciale sue la chiavetta di Luciano Moggi, ha risposto all'ex PM Narducci che ha criticato la ricostruzione dei fatti:"Report fa presente chesemmai ha integrato di informazioni che hanno completato il quadro di una vicenda complessa e come è emerso, dalla carte della Procura Federale nel 2011 anche incompleta. In quanto alle questioni sollevate dal pubblico ministero Narducci, Report risponde:”.A differenza di quanto scritto dal dottor Narducci,. Nella sentenza pronunciata dalla corte federale sportiva si legge: «…Né può essere trascurato il dato di ridimensionamento della portata dell’accusa che deriva dalla parzialità con la quale sono state vagliate le vicende del campionato 2004/2005, per correre dietro soltanto ai misfatti di Moggi, dei quali sono state accertate modalità, quanto alle frodi sportive, al limite di sussistenza del reato di tentativo». Nello specifico fu il professore Serio, componente del tribunale sportivo, che lesse la sentenza e pronunciò la frase: «».Anche nel dispositivo finale della sentenza del tribunale di Napoli, quindi del processo ordinario e non sportivo, si legge: «…trattandosi di reato di tentativo, questo non ha necessità della conferma, che il dibattimento in verità non ha dato, del procurato effetto di alterazione del risultato finale del campionato di calcio 2004/2005 a beneficio di questo o quel contendente…». Addirittura il tribunale dichiara nel dispositivo finale della condanna che «la contestazione pur se certo esce fortemente ridimensionata dal dibattimento, sembra poter ad esso sopravvivere…».In merito alla vicenda dellesequestrate senza rogatoria, che Report ricostruisce nel corso dell’inchiesta e che il pm Narducci nega,. Le carte processuali a cui Narducci allude sono state falsate perché lo stesso carabiniere ha dichiarato che fu redatto un verbale di consegna delle schede a Como, quando in realtà erano stati gli uomini dell’Arma a recarsi in Svizzera per sequestrarle, in accordo con il venditore delle stesse.Quanto alla circostanza sottolineata da Report che quel processo giudiziario si è chiuso con “assoluzioni, prescrizioni e sospensioni di condanna”,– in oltre dieci anni di processi –– appunto –Nella sua risposta a Report Narducci non tocca poi il tema centrale della critica di Report a quell’inchiesta, ovvero l’aver. Durante la sua deposizione a processo, lo stesso Narducci dichiarò che non c’erano telefonate rilevanti che riguardavano altre squadre. Un’affermazione che però negli anni è stata smentita da due inchieste, una del tribunale ordinario e una di quello sportivo, oltre che dal dispositivo stesso della sentenza del tribunale di Napoli. La prima inchiesta risale al 2011 quando la Procura federale della Federcalcio ha richiesto l’archiviazione per intervenuta prescrizione di un procedimento contro diversi club di serie A, tra cui la stessa Inter.All’interno della richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione il giudice federale Palazzi scrive: «Dalle carte in esame, e in particolare, dalle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, emerge l’esistenza di una fitta rete di rapporti stabili e protratti nel tempo, intercorsi tra il Presidente della società Internazionale FC,, e entrambi i designatori arbitrali,, al fine di condizionare il settore arbitrale». In merito all’Inter Palazzi scrive ancora: «A giudizio di questo ufficio, le condotte sopradescritte ed emergenti dalle conversazioni telefoniche integrano evidentemente la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza e si deve ritenere che esse costituiscono un gravissimo attentato ai valori di terzietà, imparzialità e indipendenza del settore arbitrale».La seconda è una sentenza del tribunale di Milano del 2016 che nasce da una denuncia per diffamazione presentata da, il figlio di Giacinto Facchetti, nei confronti di. Nella sentenza della corte d’appello di Milano sul procedimento 2166, i giudici della V sezione penale scrivono: «È noto a tutti come al tempo del procedimento cosiddetto Calciopoli, dato il numero di persone coinvolte, di giocatori scoperti, di arbitri infedeli fosse opinione comune che il problema non fosse esclusivamente ascrivibile al Sistema Moggi, ma si trattasse di corruttela diffusa». Sempre sul metodo di analisi e selezione delle intercettazioni operato dai magistrati della procura di Napoli anche il dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli sull’inchiesta Calciopoli solleva dubbi. «Di fronte a talune telefonate… - si legge nel dispositivo della sentenza – non assume rilievo decisivo la circostanza che per molte delle telefonate il contenuto sia stato amplificato dagli investigatori, costretti ad estrarre il più possibile da quello che unicamente avevano tra le mani, intercettazioni telefoniche, e contemporaneamente, così come pure è emerso in dibattimento,”.