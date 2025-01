Caprile titolare nel Cagliari? Come cambia la gerarchia dei portieri

Getty Images

Nella sessione di mercato di gennaio il Cagliari ha deciso di cambiare tra i pali:. E si è trovato molto bene: così dopo aver alternato Scuffet e Shpendi nelle ultime settimane della prima parte di campionato ha fatto una richiesta esplicita alla dirigenza; il Cagliari ha messo n piedi lo scambio con Scuffet garantendo un vice Meret agli azzurri.- Elia Caprile è arrivato al Cagliari in prestito con diritto di riscatto,di fronte al pagamento concordato dai due club. Caprile in rossoblù sarà titolare nella seconda parte di stagione come lo era stato anche a Empoli guadagnandosi la fiducia dell'allenatore alla sua prima esperienza in Serie A, Sherri tornerà al ruolo di vice con Ciocci come terzo.

- L'estate scorsa era arrivato al Napoli per fare il secondo di Meret e in azzurro ha totalizzato 6 presenze: 4 in campionato e 2 in Coppa Italia.; in Coppa Italia ha giocato il secondo turno contro il Palermo e gli ottavi di finale in cui il Napoli ha perso 1-3 contro la Lazio.