Quanto deve pagare il Cagliari per il riscatto di Caprile

Nella sessione di mercato di gennaio il Cagliari ha deciso di cambiare tra i pali:, che con Caprile ha lavorato a Empoli nella seconda parte della scorsa stagione. E si è trovato molto bene: così dopo aver alternato Scuffet e Shpendi nelle ultime settimane della prima parte di campionato ha fatto una richiesta esplicita alla dirigenza; il Cagliari ha messo n piedi lo scambio con Scuffet garantendo un vice Meret agli azzurri.

- Elia Caprile, i rossoblù avranno così la possibilità di prendere a titolo definitivo il portiere classe 2001 se dovesse convincere nella seconda parte di stagione di fronte al pagamento concordato dai due club. Caprile a Cagliari sarà titolare come lo era stato anche a Empoli guadagnandosi la fiducia dell'allenatore alla sua prima stagione in Serie A.- L'estate scorsa era arrivato al Napoli per fare il secondo di Meret e in azzurro ha totalizzato 6 presenze: 4 in campionato e 2 in Coppa Italia.; in Coppa Italia ha giocato il secondo turno contro il Palermo e gli ottavi di finale in cui il Napoli ha perso 1-3 contro la Lazio.