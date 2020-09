Ancora un rinvio per Massimo Ferrero, nell'ambito del cosiddetto 'Caso Obiang' che coinvolge anche le altre quattro persone che hanno chiesto il rito abbreviato e la Sampdoria in quanto parte lesa.



Ieri il patron blucerchiato era atteso da un'udienza presso il Tribunale di Roma, al termine della quale il gup Arturi, dopo aver sentito gli avvocati di parte, ha preso tempo sino al 16 ottobre per studiare la documentazione del caso. In quella data, Arturi si pronuncerà. Tecnicamente Ferrero avrà tempo sino al 16 ottobre per richiedere anche lui il rito abbreviato.