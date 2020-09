Il mercato della Sampdoria gravita anche attorno al possibile innesto di centrocampo. I blucerchiati hanno una strategia ben precisa, che consiste nello sfoltire la rosa facendo partire un paio di giocatori prima di chiudere con uno dei profili monitorati nelle ultime ore. In uscita ci sarebbero Ronaldo Vieira, che ha parecchio mercato in Premier, o Valerio Verre. Per l'inglese secondo Il Secolo XIX si starebbero muovendo società di Serie A inglese e anche di Championship, e la prossima settimana potrebbe risultare cruciale. Per Verre invece sono arrivati numerosi sondaggi, anche questa potrebbe essere una trattativa da chiudere negli ultimi giorni.



Per quanto riguarda i movimenti in entrata, due sono i giocatori monitorati da Corte Lambruschini. Uno è sempre Adrien Silva, centrocampista del Leicester che piace molto a Ranieri. La pista resta calda, anche se è complicata dalle tante commissioni chieste dagli intermediari. Negli ultimi giorni però a fari spenti il Doria si sarebbe mosso anche per Nabil Bentaleb, algerino di 25 anni dello Shalke. La società tedesca vuole cederlo, la Sampdoria ci starebbe provando ma la trattativa è complicata dal gran mercato che gravita attorno all'ex Newcastle e Tottenham, già avvallato da Ranieri.