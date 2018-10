Sono. L'accusa per un presunto stupro avvenuto nel 2009 presentato da Kathryn Mayorga ha suscitato grande attenzione negli sponsor dell'attaccante della Juventus, che valutano l'evoluzione della vicenda per stabilire se annullare i ricchi contratti con CR7. Intanto oggi Der Spiegel, il quotidiano tedesco che ha riaperto la questione nelle scorse settimane, ha pubblicatoIn primis, le parole di Leslie Mark Stovall, uno degli avvocati della donna statunitense, che ha rivelato come. Servirà dunque raccogliere nuove prove per iniziare un nuovo processo.Der Spiegel ha rivelato però anche un altro documento, raccolto in seguito allo scandalo Football Leaks, che riporta testimonianze del 2009 sull'accaduto, poco dopo che Kathryn Mayorga presentò la prima denuncia. Secondo quanto si legge,Tra le informazioni raccolte, c'è anche la testimonianza resa dall'allora 25enne statunitense: ". Quando gli ho detto di no, mi ha implorato di leccarglielo. Stavo ridendo, pensavo: 'È uno scherzo? Questo ragazzo così famoso è un fottuto perdente!'. Lui mi ha detto che se gli avessi dato un bacio, mi avrebbe lasciata andare. Io ho risposto: 'Ok, ti bacerò, ma non ho intenzione di toccare il tuo pene'. Poi però lui comincia a venire verso di me con forza, a toccarmi, a scendere verso il basso con le mani. Io lo spingo via e continuo a dirgli no'". Allora, secondo la ragazza, un suo amico sarebbe entrato nel bagno. "Io mi sono tirata giù il vestito e ho detto: 'Stiamo andando via proprio ora'. Ho guardato Ronaldo e anche lui ha detto 'Sì, stiamo andando via'. Pensavo che tutto fosse finito, invece non lo era:".A destare scalpore è però il questionario che, secondo Der Spiegel, il team legale di Ronaldo sottopose al campione portoghese, in cui gli veniva chiesto di descrivere nel dettaglio cosa fosse successo. Ecco la risposta annotata da uno degli avvocati: "L'ho presa di lato, si è resa disponibile. Era sdraiata su un fianco, a letto, e sono entrato da dietro., l'ho girata dalla sua parte ed è stato veloce. Forse le ho provocato alcuni lividi quando l'ho afferrata , poi mi ha masturbato, ma continuava a dire 'no, non farlo, non sono come gli altri'.".