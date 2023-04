Sempre nel corso dell'intervista a Ekipa in Slovenia dove ha definito "Gravissima" la situazione legata al "Caso Negreira",, numero uno e presidente della Uefa,prima sul caso bilanci, poi sue sul rapporto con“Interessante sottolineare che dei tre club che salveranno il calcio, uno è in procedimento penale per aver falsificato i bilanci, un altro è indagato per aver pagato dirigenti dell’organizzazione arbitrale, vedremo se anche il terzo ha fatto qualcosa”."Agnelli? Non la definirei soddisfazione, non c’era bisogno che provassi qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi. La storia della Juventus doveva finire come è finita. Perché tutto era sbagliato"."Non ho un rapporto affettivo con Agnelli, ma vorrei sottolineare che rispetto ancora la Juventus come club e che ho molto rispetto per tutti e tre i club in generale”.