La terza proposta di Alessandro Barnaba per rilevare laè stata recapitata in questi giorni a Corte Lambruschini, ma anche all'advisor della società PwC e all'avvocato Bissocoli, nominato dalla Camera di Commercio di Genova per affiancare il CdA blucerchiato nella composizione negoziata della crisi. L'idea del finanziere romano si basa su alcune condizioni imprescindibili. Una è laL'imprenditore poi si sarebbe detto disposto ad incontrare Figc, Lega e Covisoc per capire se la sua, le norme interne del calcio. Ovviamente, l'idea di Barnaba di 'scorporare' la società in una 'good company' e in una 'bad company' ha messo intutti iche, in seguito a tale divisione, rischierebbero di non recuperare nulla. Le prime a muoversi sono state le banche, che parallelamente starebbero continuando a perseguire la strada del prestito obbligazionario convertibile, ossia il bond, ma anche i fornitori starebbero seguendo con attenzione la vicenda.Uno dei soggetti più interessati, scrive Il Secolo XIX, è, lache possiede la maggioranza dei crediti deteriorati di Eleven Finance, società di Ferrero su cui il 5 maggio si esprimerà il voto. La proposta di Vidal metteva proprio la cessione della Samp a garanzia del piano.Un altro aspetto da indagare con attenzione nella proposta di Barnaba è la richiesta, da parte dell'imprenditore, di poter. Barnaba vorrebbe essere certo che la società che rileverebbe il ramo sportivo del club blucerchiato - peraltro perdendo il paracadute in caso di retrocessione - possa utilizzare il nome Sampdoria. Altra vicenda tutt'altro che facile, come potete approfondire qui