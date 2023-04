I tifosi della Sampdoria attualmente si domandano cosa sarà del club blucerchiato. All'orizzonte non sembrano esserci grandi soluzioni, per il futuro della società genovese, ad eccezione della situazione legata al finanziere Alessandro Barnaba.



L'imprenditore non ha smesso di seguire la Sampdoria, e la scorsa settimana avrebbe recapitato a Corte Lambruschini una nuova proposta, sulla falsariga di quanto trapelato recentemente. L'idea di Barnaba sarebbe quella di creare una 'good company' per rilevare titolo sportivo, contratti di calciatori e dirigenti e tutti i debiti sportivi, compreso il mutuo per il nuovo Mugnaini, come specificati dall'articolo 52 delle NOIF.



Alla ' bad company' invece spetterebbero i debiti con banche, Stato Fisco e fornitori, e seguirebbe un percorso liquidatorio che coinvolgerebbe anche il CdA. Barnaba, riporta Sampnews24.com, avrebbe anche un piano in caso di ripartenza dalla Serie D.