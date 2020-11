L'Atalanta vince in casa del Liverpool e si aggiunge alla ristretta cerchia delle società italiane che hanno vinto nel tempio di Anfield Road (Genoa, Roma, Fiorentina, Udinese). Ma non solo. Grazie ai gol di Ilicic e Gosens, la Dea costringe alla prima sconfitta i Reds di Jurgen Klopp e accorcia la classifica del gruppo D. Lo sanno bene i betting analyst che proprio per questo credono ancora nella vittoria del girone da parte dei bergamaschi. Secondo i bookmaker l’approdo agli ottavi di finale da prima della classe è offerto a 9,00, lontano però dal Liverpool super favorito a 1,12. Poche chance invece per l'Ajax, quotata a 10,00.