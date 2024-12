Getty Images

Nell’estate del 2022aveva fatto molto discutere. L'da un calciatore che aveva fatto benissimo in, ma non aveva mai esordito tra i grandi. I blues ci hanno puntato, ma il rendimento dell’ultimo anno e mezzo è stato deludente.La prima stagione al Chelsea, dove è arrivato dopo una stagionecon i nerazzurri, non è stata all’altezza delle aspettative. Nessuna presenza in prima squadra,con cinque gol prima del prestito in Championship al, con cui ha segnato

LEICESTER E RITORNO AL CHELSEA - Il Chelsea ha provato, poi, a prestarlo al: metà stagione in Championshipprima del ritorno a Londra, dove ha avuto qualche sporadica occasione: sono stati, però, appena 71 in minuti in Premier in undici gare. I blues lo hanno tenuto, con, dove ha fatto tre partite da titolare e due da subentrato senza segnare.A gennaio, però, le strade diL’avventura inglese del classe 2003 non è andata secondo le aspettative,sono pronte a scommettere su un talento che deve ancora emergere. È giovane, però, e, con le giuste occasioni, potrebbe essere un bel colpo per il mercato di riparazione.