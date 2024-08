Quanto ha pagato il Napoli David Neres

Dopo aver valutato diversi esterni destri. Neres arriva in Italia dopo due stagioni in Portogallo, in passato era stato seguito anche dalla Juventus che si era informata per il post Dybala prima che lo prendesse il Benfica; dopo l'interesse dei bianconeri è il Napoli a portare Neres in Italia, chiudendo lui prima dei vari Gilmour, McTominay e Lukaku.- Già in lista da diverso tempo, per prendere il Neres il Napoli ha accelerato quando per il giocatore si è fatto avanti anche il Psv. Gli azzurri hanno superato la concorrenza olandese e; più o meno il doppio di quanto ha investito il Benfica per prenderlo dallo Shakhtar nell'estate 2022.

- Neres è un esterno destro d'attacco forse un po' discontinuo ma se in giornata può fare qualsiasi cosa., i due anni in Portogallo sono stati 18 gli assist ai compagni (e 11 gol). Passaporto brasiliano, in nazionale ha totalizzato 8 presenze, giocando anche due gare della Coppa America 2019 vinta dal Brasile.