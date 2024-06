Quanto guadagna Douglas Luiz all'Aston Villa

Getty Images

Il centrocampista dell'Aston Villa e della nazionale brasilianaè nel mirino della Juventus. Il classe '98 è apprezzato dai bianconeri, con Giuntoli già al lavoro per cercare di trovare la quadra giusta e mettere in piedi il possibile affare.per il quale l'idea è di rispostarlo leggermente più laterale nel suo ruolo originario di mezz'ala.- A parlare dell'interesse della Juventus per Douglas Luiz è Sky Sport, secondo il quale i bianconeri stanno provando a costruire un'operazione nella quale potrebbe rientrare anche Weston MceKennie come parziale contropartita, oltre a una parte cash che Giuntoli è giò pronto a mettere sul piatto.

- Con l'eventuale arrivo a Torino del classe '98 la Juventus non abbandonerebbe la pista, pista sempre calda a centrocampo e uno degli obiettivi principali del mercato insieme a Calafiori e Di Gregorio (quest'ultima è un'operazione che può considerarsi praticamente chiusa). Il centrocampista dell'Atalanta sarebbe quell'investimento importante che la Juventus aveva pianificato di fare in estate già da gennaio scorso.