Chi è Guela Doué, l'esterno del Rennes che piace alla Roma

AFP via Getty Images

Il nuovo uomo-mercato della Roma Ghisolfi è al lavoro per trovare un nuovo rinforzo sulla fascia destra. In quella zona di campo i giallorossi cambieranno qualcosa con uno tra Karsdorp e Celik destinato a partire; e non è escluso che possano andare via tutti e due. Così la squadra scouting ha individuato diversi giocatori con le caratteristiche giuste per ricoprire quel ruolo:- L'esterno francese è uno dei tanti prodotti di uno dei settori giovanili migliori d'Europa,. La crescita di Guéla si è interrotta durante il 2022 quando ha subito un brutto infortunio che l'ha costretto a saltare quasi tutta la stagione con la seconda squadra, entrando solo a gara in corso nelle ultime tre partite. Il debutto in Ligue 1 è arrivato a febbraio 2023 con Bruno Genesio in panchina, un mese dopo il rinnovo del contratto attuale in scadenza a giugno 2025.

- Doué è un terzino che di spinta che può giocare a tutta fascia e all'occorrenza può fare anche il centrale di difesa, nell'ultima stagione. Doppio passaporto francese e ivoriano, ha scelto la nazionale africana debuttando nell'amichevole di marzo scontro contro il Benin; tre giorni dopo è arrivato il primo gol contro l'Uruguay di Marcelo Bielsa.