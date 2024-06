Chi è Tiago Santos, il fedelissimo di Fonseca che piace a Milan e Roma

AFP via Getty Images

La priorità di mercato della Roma è rinforzare la fascia destra: da quella parte i giallorossi hanno Karsdorp e Celik, ma almeno uno dei due partirà e non è escluso che possano andare via entrambi. Per questo, il nuovo responsabile dell'area sportiva Florent Ghisolfi sta ragionando su alcuni profili in quel ruolo. Secondo quanto riporta Sky Sport ci sono tre nomi sotto osservazione: Raoul Bellanova del Torino, Guela Doué del Rennes e

- Nelle giovanili dello Sporting Lisbona faceva l'esterno alto in un tridente, con il tempo è stato arretrato fino alla linea della difesa ma può giocare anche a tutta fascia., segnando 3 gol e servendo 2 assist ai compagni; sul giocatore c'è anche il Milan, che ha scelto proprio Fonseca per il dopo Pioli e vuole portargli uno dei suoi fedelissimi.- La svolta però è arrivata l'anno prima con l'Estoril: 30 presenze alla prima stagione tra i professionisti e vista sul mercato. Lo voleva anche il Benfica, ma sul contratto del giocatore c'era una clausola voluta dallo Sporting al momento della cessione all'Estoril: "Se Tiago Santos dovesse trasferirsi al Porto o al Benfica, l'Estoril pagherà allo Sporting Lisbona 19,7 milioni di euro". Non è mai successo.: in estate il Lille lo prende per 6,5 milioni su richiesta di Fonseca, il terzino diventa titolare prima nel club e poi nell'Under 21 portoghese. Oggi è nel mirino della Serie A, Roma e Milan ci pensano.