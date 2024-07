Chi è Suzuki, il nuovo portiere del Parma

Per il ritorno in Serie A il Parma ha rinforzato la porta con un giocatore nato e cresciuto dall’altra parte del mondo:è un giapponese di Newark, città americana del New Jersey dov’è nata Whitney Houston e hanno ambientato il telefilm I Soprano. Nato da padre statunitense e madre giapponese, Suzuki è di origini ghanesi ma fin da piccolo ha vissuto a Saitama, città del sud-est del Giappone da oltre un milione di abitanti.- Classe 2002, quatto anni fa Suzuki; il debutto è arrivato a 18 anni con un clean sheet. Dopo una stagione da titolare arriva in Europa, in Belgio, dove il Sint-Truiden lo prende in prestito con diritto di riscatto. Dopo qualche mese aveva già convinto tutti, nel mercato invernale il club belga lo prende a titolo definitivo per circa 4 milioni di euro.

- La specialità della casa è la capacità di leggere in anticipo le situazioni: Suzuki è un portiere che non abbassa mai la guardia,. Il debutto è arrivato nella Coppa d’Asia 2022: un 6-0 in scioltezza a Hong Kong e archiviata anche l’emozione dell’esordio. In 10 partite ha subito 8 gol, il primo è arrivato nella Coppa d’Asia dell’anno successivo, contro il Vietnam, dopo quattro partite senza subire reti.