Com’è andato l’esordio di Suzuki con il Parma

. Figlio di madre giapponese e padre ghanese-statunitense, ha debuttato in campionato nel pareggio casalingo contro la Fiorentina. Ed è entrato anche nell’azione del primo gol dei gialloblù al ritorno in Serie A: la rete di Man, su assist di Bony, nasce da un suo lancio lungo. Bravo con i piedi ma anche con le mani, perché fa qualche buona parata e si dimostra reattivo ed esplosivo.- Buona prestazione all’esordio assoluto in Serie A, ma: con un errore regala alla Fiorentina la punizione con la quale Biraghi segna il gol del definitivo pareggio; il capitano viola Biraghi calcia da sinistra, posizione defilata, tirando direttamente in porta con il pallone che finisce in rete. Imparabile. Ma quella punizione si poteva sicuramente evitare.

- Un po’ d’ingenuità e di inesperienza per un portiere che sarà comunque il titolare del Parma nel 2024/25. Il classe 2002 è stato preso dal Sint-Truiden per difendere la porta gialloblù, il suo vice saràche l’anno scorso è stato protagonista della promozione della squadra; il terzo portiere è, già vice di Chichizola in Serie B. Gerarchie definite per Pecchia, con Suzuki subito protagonista nel nuovo Parma.