Suzuki o Chichizola, chi è il portiere titolare del Parma

Il Parma ha portato in Serie A il 14° giocatore giapponese della storia, il primo portiere in assoluto.nato in America ma ha preso il passaporto giapponese dalla madre. Arriva dai belgi del Sint-Truiden che l'estate scorsa l'avevano portato in Europa in prestito con diritto di riscatto prendendolo a titolo definitivo già a metà stagione per una cifra intorno ai 4 milioni di euro.- L'anno scorso il titolare dei gialloblù in quel ruolo è stato: a oggi non c'è ancora un favorito per la porta, l'allenatore vuole studiare bene il portiere giapponese in allenamento prima di prendere una decisione definitiva. In attesa di capire chi sarà il primo portiere e chi il vice, il terzo portiere probabilmente sarà Edoardo Corvi. Il classe 2003 Martin Turk, invece, è stato venduto in Polonia al Ruch Chorzow.

- Suzuki era stato visionato da diversi osservatori durante la scorsa stagione, anche in Serie A c’era un altro club che lo voleva oltre al Parma:. I rossoblù avevano pensato a Suzuki senza però mai fare una vera e propria offerta ufficiale al Sint-Truiden, la società l’aveva inserito nella lista dei possibili obiettivi ma insieme al suo c’erano anche altri nomi in fase di valutazione. Alla fine si è deciso di non affondare il colpo per il giapponese, il Parma invece è andato dritto fino in fondo trovando l’accordo sia con il giocatore che col club belga.