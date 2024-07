Quanto ha pagato il Parma Suzuki

Il Parma torna in Serie A con una novità tra i pali, dal Sint-Truiden (Belgio): i gialloblù erano a caccia di in nuovo rinforzo in quel ruolo e dopo aver valutato diversi profili hanno deciso di puntare sul decimo giapponese nella storia della Serie A.- Per portare Suzuki in Italia il Parma ha fatto. Negli accordi, al Sint-Truiden sarà versato anche il 10% sulla futura rivendita. Il Parma lo seguiva da mesi, il club belga l’aveva preso in prestito con diritto di riscatto dalll’Urawa Reds ma a metà stagione aveva deciso di esercitare l’opzione per averlo a titolo definitivo pagando una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Nella sua prima stagione da titolare in Europa aveva attirato l’attenzione dei gialloblù ma non solo.

- Suzuki era stato visionato da diversi osservatori durante la scorsa stagione, anche in Serie A c’era un altro club che lo voleva oltre al Parma:, la società l’aveva inserito nella lista dei possibili obiettivi ma insieme al suo c’erano anche altri nomi in fase di valutazione. Alla fine si è deciso di non affondare il colpo per il giapponese, il Parma invece è andato dritto fino in fondo trovando l’accordo sia con il giocatore che col club belga.