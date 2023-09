È continuato anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 6ª giornata di Serie A.



Juventus-Lecce 1-0

Giua (Var: Maresca) 5

“Peggio delle ultime uscite, sbaglia nella gestione degli episodi, usa troppe volte i gialli, restano dei dubbi sul doppio cartellino a Kaba”



Cagliari-Milan 1-3

La Penna (Var: Irrati) 5,5

“Sembra un filo indeciso, da rivedere la gestione delle ammonizioni”



Empoli-Salernitana 1-0

Rapuano (Var: Maggioni) 6,5

“Conferma un ottimo stato di forma con un’altra bella prestazione”



Verona-Atalanta 0-1

Dionisi (Var: Paterna) 6,5

“Buona gara, la partita resta tranquilla anche per merito suo”



Inter-Sassuolo 1-2

Massimi (Var: Abbattista) 7

“Ok nelle scelte importanti, vedasi il rigore non concesso ai nerazzurri. Vede bene il fallo di Sanchez precedente all’azione incriminata”



Lazio-Torino 2-0

Fabbri (Var: Chiffi) 5

“Insufficiente, sbaglia sul rigore e macchia la sua gara con una gestione disciplinare carente. Mancano nella partita almeno 2 gialli”



Napoli-Udinese 4-1

Manganiello (Var: Di Martino) 5,5

“Il rigore per il Napoli c’è ma lui non lo vede. Fa bene il Var a richiamarlo. Per il resto fa ordinaria amministrazione”