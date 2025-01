Chiesa-Napoli, le condizioni per riportarlo in Serie A

L'avventura di Federico Chiesa al Liverpool non decolla. E potrebbe finire presto. L'attaccante classe '97 arrivato in estate dalla Juventus fatica a trovare spazio nella squadra di Arne Slot, che ha trovato l'equilibrio di una macchina perfetta prima in Premier League e protagonista anche in Champions. Difficile, quindi, che l'ex Fiorentina riesca a giocare con continuità nella seconda parte di stagione dopo aver giocato appena 123 minuti in 4 presenze finora, considerando tutte le competizioni. L'allenatore dei Reds è stato chiaro in più occasioni, Chiesa deve recuperare la forma fisica ottimale e spesso viene lasciato fuori per fare sessioni di allenamento extra o viene aggregato alla seconda squadra.



DOVE PUO' ANDARE CHIESA IN SERIE A - Una dimensione che sta un po' stretta al giocatore: Federico si sta guardando intorno per capire se cambiare squadra con l'obiettivo di trovare più continuità, in questo mercato di gennaio potrebbe tornare in Serie A dove c'è già chi a condizioni favorevoli sarebbe pronto a puntare su un suo rilancio. In estate lo voleva la Roma poi è stato il giocatore a preferire la pista estera, ora Chiesa è stato accostato ad Atalanta e Napoli. Il Liverpool apre al prestito ma bisogna lavorare su un ingaggio importante da gestire, i nerazzurri stanno cercando un rinforzo nel suo ruolo ma De Laurentiis potrebbe affondare il colpo vista anche la complicata situazione del rinnovo di Kvaratskhelia.