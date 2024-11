Quanto guadagna Chiesa al Liverpool

Getty Images

Avventura in salita a Liverpool per Federico Chiesa, l’attaccante fatica a trovare spazio chiuso dai vari Salah, Gakpo e Nuñez, Jota e Luis Diaz. Cosìgioca poco e spesso solo spezzoni di partite, una situazione diversa rispetto a quello che si aspettava a inizio stagione.- Escluso da Thiago Motta dal progetto tecnico della Juventus fin da subito, Federico si era iniziato a guardare intorno e quando il Liverpool si è fatto avanti non ne ha voluto sapere nulla delle altre proposte. La Premier League vince su tutto, quella dei Reds è una maglia storica:, uno stipendio superiore rispetto ai 5 che guadagnava alla Juve.

- Una cifra irraggiungibile per qualsiasi club italiano, ma alle condizioni giuste Chiesa potrebbe diventare un’occasione di mercato per i club italiani già a gennaio: se ci sono squadre in cerca di un giocatore in quel ruolo con le sue caratteristiche, potrebbero provare a riportare Federico in Italia in prestito con parte dell’ingaggio pagata dal Liverpool. Chiesa ha voglia di giocare e cerca riscatto, ilci sta pensando e per ilpotrebbe diventare un candidato per rinforzare l’attacco di Fonseca. Gennaio è dietro l’angolo, Chiesa strizza l’occhio alla Serie A.