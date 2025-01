Napoli, Conte non si presenta alle interviste. Stellini: "E' morto un nostro piccolo tifoso, non se la sentiva"

Il tecnico azzurro non ha partecipato al consueto momento delle interviste preferendo mandare al suo posto lo storico vice Christian Stellini. Che sui motivi dell'assenza di Conte ha fornito, sempre a DAZN, ha prontamente spiegato: “negli ultimi tempi”.Christian Stellini ha poi proseguito: “Siamo molto colpiti da questo lutto, perché anche stasera abbiamo provato a regalare una gioia a questo bimbo e alla sua famiglia e lui ci ha trasmesso grande forza in questi mesi.”.Salvo cambi di programma, Antonio Conte non si presenterà dunque davanti ai microfoni delle altre televisioni, della carta stampata e nemmeno in conferenza stampa.