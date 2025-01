Neres riscrive le gerarchie e il mercato del Napoli: Kvaratskhelia non è più indispensabile

(28 milioni di euro) arrivati alla corte di Antonio Conte nella passata estateCome è stato ieri con la Fiorentina, con l'irresistibile serpentina che ha sbloccato il risultato contro gli uomini di Palladino, o nella precedente giornata di campionato con l'assist per la girata vincente di Raspadori contro il Venezia. Il Napoli gira a quota 44 al termine del girone d'andata e conserva la vetta della classifica – approfittando anche degli impegni in Supercoppa di Atalanta ed Inter – e dimostra diL'attaccante georgiano ha iniziato questa stagione ovviamente coi gradi di titolare, alla pari di Matteo Politano, confinando il neo-acquisto Neres in panchina., costretto a saltare la trasferta di Firenze e prima ancora quella di Udine del 14 dicembre scorso – oltre a buona parte del match sul campo del Genoa –E forse a modificare qualcosa nella pianificazione delle strategie per il futuro anche sul mercato. 5 gol e 3 assist rappresentano il contributo in termini realizzativi in Kvaratskhelia in questa stagione in 17 partite (15 da titolare), a fronte delle 2 reti e dei 5 passaggi decisivi di Neres in appena 5 apparizioni dal primo minuto. Anche i numeri ci raccontano qualcosa, accompagnati dalle frequenti e recenti dichiarazioni diin termini di apporto alla squadra anche sotto l'aspetto difensivo.I recenti intoppi fisici di Politano hanno aperto alla possibilità di vedere in campo anche contemporaneamente Kvara e Neres, ma provando a proiettarsi già alla stagione che verrà è inevitabile non guardare con “sospetto” ai nuovi equilibri di spogliatoio e di mercato che stanno sorgendo in casa Napoli. A questoche a Liverpool sta trovando parecchie difficoltà ad imporsi ed è una possibilità in questa finestra invernale di trasferimenti. E' pressoché scontato trovare dei. Una telenovela che non regala aggiornamenti e sviluppi significativi da diverse settimane, in quante le posizioni rimangono distanti.Sulla base dell'entità del nuovo eventuale ingaggio, le due parti stanno discutendo anche dell'inserimento di una clausola rescissoria che tuteli il Napoli in caso di cessione.Campo e mercato destinati ad incrociarsi, ancora di più e sempre di più da qui in avanti, quando Kvaratshelia avrà superato i postumi dell'ultimo affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dalla partita contro la Fiorentina ma non dovrebbe impedirgli di fare il suo ritorno in campo nella prossima di campionato contro il Verona.Con un occhio, inevitabilmente, a quello che sarà tra qualche mese. Anche sul mercato.