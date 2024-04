Manna al Napoli, Moggi: 'De Laurentiis ha fatto un favore a Giuntoli! Ma non alla Juventus...'

41 minuti fa



Viavai tra Napoli e Torino. Gli azzurri stanno puntando a Giovanni Manna, oggi head of football della Juve e in procinto di diventare ds del club di De Laurentiis che, solo qualche mese fa, ha dovuto salutare Cristiano Giuntoli, passato proprio agli eterni rivali. Sgarbi e scelte professionali insomma commentate su Libero da un ex di ambo le squadre, Luciano Moggi. Queste le parole dell'ex dg.



L'ANALISI - "Curioso il passaggio di poteri dei dirigenti sportivi di Napoli e Juventus. Giuntoli, divisosi dal Napoli non senza problemi, sembrava aver fraternizzato con il ds bianconero Manna con il quale avrà anche condiviso i programmi futuri della Juventus. Poi improvvisamente la notizia di Manna che va al Napoli, alla corte di De Laurentiis, quasi a sembrare un dispetto del presidente napoletano a chi gli aveva portato via Giuntoli. Secondo noi è stato invece un favore fatto involontariamente a Cristiano permettendogli di sostituire il partente con uno di sua fiducia. Di certo una cosa: adesso il Napoli ne saprà di più dei programmi della Juve, alla stessa stregua della Juve che ne saprà di più di quelli del Napoli. Al netto di una considerazione: come di questi tempi sia rischioso fraternizzare", ha chiosato.