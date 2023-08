Cindy Marina è una modella albanese-americana, presentatrice televisiva, titolare di un concorso di bellezza ed ex giocatrice di pallavolo che è stata incoronata Miss Universo Albania 2019. Ha rappresentato l'Albania nella competizione Miss Universo 2019, piazzandosi nella Top 20. Già giocatrice di pallavolo professionista, la bellissima presentatrice 25enne segue la Serie A italiana in tv, tanto da guadagnarsi l'appellativo di 'Diletta Leotta albanese'. Durante l'estate, ha trascorso tra Roma e la Puglia le vacanze, postando su Instagram, dove ha un seguito di 317mila followes, una serie di scatti mozzafiato.



