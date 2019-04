Torna subito la SFIDA A MISTERPALMIERI e lo fa dopo due giornate infrasettimanali in cui questa rubrica - grazie a voi - ha fatto le piroette nell'aria! Ma se ormai avete preso questo andazzo, potete ripetervi ai vostri livelli. Io ci credo fermamente...



Andiamo SOLO con le partite del sabato e le quote del vostro consiglio. Le partite sembrano aiutarci, ce ne sono tre italiane davvero divertenti.



Non si può non cominciare da Juventus-Milan. Più che ovvio che nell'immediato futuro ci sia molto più Ajax che Milan nella testa dei bianconeri. Ma a Cagliari si è vista una Juve diversa da tutte quelle delle ultime uscite, in controllo totale ma, nonostante ciò, a caccia del gol. I due grandi assenti milanisti - Donnarumma e Paquetà - mi dicono che il risultato andrà tutto dalla parte avversa. Mi piace 1/multigol 1/3 a una quota che fa imbizzarrire, 4,00!



Continuo sulla stessa linea con Sampdoria-Roma. I piccoli, lievi, inutili progressi giallorossi mi suggeriscono Samp. Che a Marassi è ben altra cosa. Anche qui vedo la 1/multigol 1-5 a 2,95. E non mi sembra affatto una quotaccia, anzi.



Si chiude con la partita che apre il programma, Parma-Torino. Emiliani in caduta, il Toro è senza dubbio tra le squadre più in forma del campionato. Mi ripeto con la multigol anche se qui mi basta la X2. Come multigol ci avvicino la 1-4 a 1,60.



Per un terno che fa i botti senza nemmeno dargli fuoco.







