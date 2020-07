Più o meno valgono intorno al 15/1. Sarebbe una domenica di ferragosto anticipata anche a prenderne una. Altro che domenica, pranzo di ferragosto!Si prende il via con. Questa volta non mi sento di avere dubbi, finchè era l'Udinese che si doveva salvare (ero stato io a indicare che i friulani non avrebbero perso ma da lì a vincere... ) d'accordo. Mao giù di lì: se strappasse punti mi lascerebbe di sasso. Anche perchè di partite recenti la Juve ne ha buttate un secchio pieno. Basta. Uno primo tempo/uno finale.potrebbe essere un gran bel pareggio. Come gambe stanno meglio i veneti ma se Simone Inzaghi ha la squadra dei giorni giusti, va lì per vincere. E aiutare Immobile nella scalata al titolo di capocannoniere e a quello di Scarpa d'Oro. A 3,60 comunque non mi faccio venire dubbi.me la vedo con i gol. Da quanto è entrato Terracciano al posto di Drawgowski non sono arrivati, se non quello ininfluente di Lecce. Ma è proprio per questo (i ritardi... ) che arriveranno. E con Zaniolo in campo il mazzo si rimischia e di molto.La prima quaternozza va di gusto con la vittoria dela Ferrara. Lanon sembra avere più voglia a scendere in campo da retrocessa e a prender caldo. Invece il Toro zitto zitto è arrivato ai punti che bramava, ha fermato un ottimo Verona e va lì per prendersi tutto.ConMolto è già stato detto (il titolo al Liverpool, la piazza d'onore al City, la retrocessione al Norwich). Ma ce n'è ancora da dire in quest'ultima giornata. IoPer esempiocontro il Norwich (deve vincere quindi con tre o più gol di scarto). Ottimo allenamento per la Champions League che sta arrivando. All'andata vinse incredibilmente il Norwich, qui è facile che si dovrà cercare un pallottoliere.Bel match - importante per i piazzamenti Champions - saràcontro gli(squadra infida come i serpenti a sonagli, che la Roma potrebbe trovarsi tra i piedi dopo il Siviglia in Europa League). I londinesi di Lampard debbono mantenere il punto di vantaggio sul Leicester appena scavalcato e quindi fare di tutto per piegare i gialloneri. Ma loro hanno giocatori che fanno male, facendo bene il loro mestiere.Due le vittorie interne che hanno un quotone one one. Ilcontro ile il. Loro quattro ono salve e quindi possono giocarsela anche a cercare le margherite. Ma le due che si presentano nel loro stadio vogliono salutare in maniera diversa. Il campionato estivo 2020 - speriamo unico nel suo genere - non lo vorranno certo chiudere con una schifezza casalinga no?Juventus-Sampdoria primo tempo/finale 1/1 (quota 1,83)Verona-Lazio X (3,60)Roma-Fiorentina over 2,5 (1,53)Spal-Torino 2 (1,57)Manchester City-Norwich 2/handicap (quota 1,57)Chelsea-Wolverhampton gol (1,80)Burnley-Brighton 1 (2,37)Southampton-Sheffield United 1 (2,20)